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Женщина порвала связки на тренировке и отсудила более 150 тыс. рублей у фитнес-клуба

Женщина повредила колено, прыгая на скакалке, и получила компенсацию от спортзала
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Shutterstock

В Бразилии женщина повредила колено на тренировке и получила компенсацию от спортзала, сообщает Metrópoles.

В 2018 году жительница штата Минас-Жерайс пришла на пробное занятие в фитнес-клуб. Во время разминки инструктор попросил клиентку, которой на тот момент было 54 года, попрыгать на скакалке. Во время выполнения упражнения она почувствовала резкую боль в колене и упала. Тренер не придал этому значения и посоветовал женщине приложить лед к больному месту, сказав, что на следующий день все будет хорошо. Но на МРТ выяснилось, что пострадавшая порвала крестообразную связку, из-за чего ей пришлось пройти 40 сеансов физиотерапии.

Впоследствии жительница Бразилии подала иск против тренажерного зала, попросив компенсировать моральный ущерб и потерю заработка за время больничного. Но компания заявила, что не несет ответственности за случившееся во время пробного занятия. Судья не принял этот довод и встал на сторону женщины. По решению суда она получила 10 тыс. реалов (около 151 тыс. руб. — прим. ред.).

Ранее британка получила £7500 за шум в библиотеке, мешавший ей работать.

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