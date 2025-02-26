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Мужчину, который избил полицейского ради друга-дебошира, задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали подозреваемого в избиении полицейского ради друга

В Подмосковье задержали мужчину, который подозревается в избиении полицейского ради друга-дебошира. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Установлено, что инцидент произошел 23 февраля в продуктовом магазине на Центральной улице в поселке Ермолино. Полицейские прибыли туда на вызов и решили задержать дебошира, находившегося в торговой точке, однако на помощь к нарушителю пришли друзья, проживающие в соседнем здании. Один из них, препятствуя работе стражей порядка, схватил одного из правоохранителей за обмундирование и нанес удары.

В отношении 26-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Сейчас с фигурантом работают следователи, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. В ходе расследования дадут оценку законности работы хостела, где проживали друзья дебошира, пришедшие ему на помощь, а также действиям всех участников конфликта.

Ранее хостел, в котором жили избившие полицейских мигранты, опечатали.

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