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Россиянин не смог поехать во Францию из-за пандемии и попытался засудить туроператора

Житель Курска пытался засудить туроператора за потерянную из-за пандемии путевку
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Shutterstock

Житель Курска не смог получить компенсацию за потерянную из-за пандемии COVID-19 путевку в Париж. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В ноябре 2019 года курянин Александр Павлов выиграл главный приз рекламной акции от ООО «Айкон» — поездку во Францию. Срок действия сертификата оканчивался в июне 2020 года, но воспользоваться путевкой мужчина не успел из-за начавшейся пандемии. Сертификат продлили до июня 2021 года, однако туроператор, так и не предоставил ему поездку в Европу.

Тогда Павлов решил через суд взыскать с компании Tez Tour 250 тыс. рублей за выигранную, но так и не реализованную туристическую поездку, а также проценты за использование денежных средств и компенсацию морального вреда. Однако Ленинский районный суд Курска отказал заявителю в удовлетворении иска. Позже истец обжаловал это решение в областном суде, который оставил его без изменений, так как мужчина подал иск лишь спустя три года после истечения срока действия сертификата.

Ранее россиянин не улетел в отпуск из-за ошибки в паспорте и отсудил компенсацию.

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