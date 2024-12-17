Россиянин не улетел в отпуск из-за ошибки в паспорте и отсудил компенсацию

Житель Перми не смог улететь в Турцию из-за ошибки в загранпаспорте. После этого он подал иск против МВД и выиграл дело. Об этом сообщает «59.ru».

Инцидент произошел в мае 2024 года. Мужчина не смог покинуть аэропорт Большое Савино и отправиться в отпуск, так как на пограничном контроле в его паспорте заметили ошибку. В графе о месте рождения у него было записано «Ермь» вместо «Пермь». По словам туриста, на этом его отпуск завершился. При этом мужчина уточнил, что паспорт получил в 2022 году и уже выезжал по нему в Таиланд.

Пермяка четыре часа держали в аэропорту, после чего отпустили. Уже на следующий день мужчине сделали новый загранпаспорт, но деньги за отпуск он уже потерял, так что решил взыскать с правоохранителей стоимость путевки и компенсацию морального вреда за часы, проведенные в аэропорту, где, по его словам, ему не предложили за все время даже попить.

В суде представители МВД настаивали, что мужчина видел ошибку в паспорте еще при его получении, но все равно забрал документ. При этом никаких документов, доказывающих это утверждение, ответчики предоставить не смогли. Поэтому суд встал на сторону заявителя и обязал МВД компенсировать стоимость путевки, расходы на госпошлину и моральный вред.

Ранее россиянка, отпуск которой испортила ошибка в загранпаспорте, получила от МВД 130 тысяч рублей.