В США тренер по карате обезвредил грабителя, укравшего сумочку у женщины

Goodnewsnetwork: в США мужчина украл сумочку у женщины и был обезврежен тренером по карате

Тренер по карате в США обезвредил грабителя, пишет Good News Network.

В Филадельфии инструктор по карате Стивен Вентер продемонстрировал, как навыки боевых искусств могут быть использованы в реальной жизни для защиты других. Мужчина, обладающий черным поясом, применил лоу-кик, чтобы остановить грабителя и вернуть украденную сумочку местной жительнице. Как выяснилось, грабитель пытался украсть сумку у Дженнифер Романелли, которая пришла в химчистку забрать свои вещи.

«Я кричала так громко. Я звала на помощь, чтобы кто-нибудь остановил его», — рассказывает женщина.

Романелли призналась, что была поражена действиями своего спасителя.

«Он появился буквально из ниоткуда, как ниндзя, и вернул мне сумку», — поделилась она.

После инцидента Стивен решил организовать курсы самообороны и кикбоксинга для женщин, чтобы помочь им чувствовать себя увереннее в подобных ситуациях.

Ранее владеющий джиу-джитсу мужчина обезвредил вора, укравшего сумочку, и попал на видео.