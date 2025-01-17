Владеющий джиу-джитсу мужчина обезвредил вора, укравшего сумочку, и попал на видео

В Бразилии мужчина, владеющий джиу-джитсу, обезвредил преступника, укравшего сумочку у его матери, пишет Daily Mail.

Лукаш де Падуа Вилегас рассказал, что подвез пожилую мать до дома и парковал автомобиль, когда услышал крик женщины. Он увидел, как вор выхватил из ее рук сумочку и начал убегать с места преступления. Тогда бразилец перекрыл злоумышленнику дорогу, а потом обезвредил его боевым приемом и прижал к земле.

Вилегас вспоминает, что преступник притворялся, что у него есть оружие, но Лукаш не повелся на эту уловку. Бразилец удерживал злоумышленника до приезда полиции, после чего передал его в руки властям. Задержанного доставили сначала в больницу для оказания медицинской помощи, а затем в полицейский участок по подозрению в ограблении ювелирных магазинов. Полицейские изъяли у него несколько ювелирных изделий и два мобильных телефона.

Лукаш добавил, что с детства занимается боевыми искусствами. Сначала он увлекался тхэквондо, позже занялся карате и тайским боксом и, наконец, остановился на бразильском джиу-джитсу.

«Мы готовимся к любым ситуациям в спортзале. Если кто-то кладет руку на талию, мы знаем, что делать», — рассказал он.

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