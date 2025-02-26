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В российском городе три дня ищут сбежавшего психбольного, опасного для окружающих

Mash: в Нижнем Новгороде три дня не могут найти сбежавшего психбольного
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Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде уже три дня не могут найти опасного для людей психбольного мужчину, который сбежал из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в 13-й больнице, расположенной в Автозаводском районе. Опасный для окружающих психически больной мужчина 24 февраля сбежал из медицинского учреждения во время медэкспертизы.

В тот же вечер пациента видели без верхней одежды на улице Гайдара. На данный момент сотрудники полиции уже три дня занимаются поисками мужчины.

Сбежавший был одет в светло-серый свитер, темно-серые брюки и рваную зеленую куртку с белыми полосками на рукавах. При обнаружении мужчины рекомендуется звонить по номеру 112.

До этого российским врачам разрешили передавать МВД данные об опасных психбольных. В обязанности правоохранителей будет входить наблюдение за такими пациентами.

Ранее петербуржец попал в реанимацию после того, как попытался сбежать из отдела полиции.

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