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Петербуржец попал в реанимацию после того, как попытался сбежать из отдела полиции

Мужчина разбил себе голову, пытаясь сбежать из отдела полиции в Петербурге
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Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержанный едва не проломил себе голову, пытаясь выбраться из отдела полиции, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 19 февраля. По информации издания, полицию вызвала мать 35-летнего мужчины, который напугал ее своим неадекватным поведением. Петербуржца доставили в полицейский участок, оформили на него протокол о потреблении наркотических средств и поместили в камеру под административный арест.

Однако задержанный не успокоился и стал биться головой о стену. Вскоре ему понадобилась медицинская помощь, буйного мужчину доставили на скорой в Елизаветинскую больницу. С ушибами волосистой части головы и носа и экзогенной интоксикацией пострадавший попал в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Уфе голый мужчина выпал с балкона и приземлился на пожарную машину.

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