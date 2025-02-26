Пьяный мужчина вонзил нож в грудь пасынка во время конфликта в российском регионе

В Амурской области пьяный 47-летний мужчина ударил 17-летнего пасынка ножом в грудь во время конфликта. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля в квартире дома на Полтавской улице в селе Нижняя Полтавка. Между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и подростком произошел конфликт — его причины не уточняются.

Между мужчиной и подростком произошла драка, в ходе которой первый схватил нож и вонзил его в грудь второму. В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, информации о состоянии юноши не поступало.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянка несколько раз вонзила нож в шею супруга.