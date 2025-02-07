Россиян, обвиняемых в хулиганстве в метро Еревана, арестовали на два месяца

Россиян, задержанных по подозрению в хулиганстве в метрополитене Еревана, арестовали на два месяца. Об этом сообщает портал криминальной хроники Shamshyan.

По его информации, такое решение было принято ереванским судом общей юрисдикции по ходатайству Следственного комитета Армении.

Согласно поступившим ранее сообщениям, четверых россиян и гражданина Литвы задержали в Армении за вандализм в метро. И.о. начальника метрополитена Бабкен Седракян сообщил, что один из пассажиров нажал на кнопку аварийной остановки поезда. Пока машинист докладывал диспетчеру об этом, пять молодых людей в масках разрисовали вагоны краской с внешней стороны.

Правонарушители были задержаны при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт «Баграташен» на границе с Грузией. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, предполагающей штраф в виде 50-кратного размера минимальной заработной платы (около $9,5 тыс.) либо арест на срок до одного месяца.

До этого сообщалось, что полицейские индонезийского острова Бали задержали гражданина России по подозрению в причастности к вооруженному ограблению.

Ранее россиянина арестовали в Таиланде за организацию разбойного нападения на соотечественника.