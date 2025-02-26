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Россиянин угрожал топором отказавшей в близости знакомой

Житель Брянской области запер девушку, отказавшую в близости, и угрожал топором
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Depositphotos

В Брянской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в угрозе расправой и незаконном лишении свободы. Жертвой мужчины стала его знакомая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 23 ноября 2024 года в селе Глинищево Брянского района. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил знакомой близость. Получив отказ, он разозлился, пригрозил ей расправой. После этого, угрожая топором, он запер девушку в квартире и отказался выпускать ее.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые вскрыли дверь и освободили заложницу. Каким образом, девушке удалось связаться с правоохранителями, не сообщается.

До этого ревнивец из Самары запер любимую в квартире и грозил облить ее кислотой.

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