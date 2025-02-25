Назван метод проверки зрения в домашних условиях после 40 лет

После 40 лет есть риск развития возрастной дегенерации макулярной зоны сетчатки, которая может приводить к снижению, а затем и к полной потере центрального зрения. Для проверки зрения в домашних условиях можно использовать сетку Амслера, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

«Возрастная макулярная дистрофия – это одна из главных причин слепоты или снижения зрения у взрослого населения. Людям старше 40 лет, особенно при наличии факторов риска (помимо возраста к ним относят курение и злоупотребление алкогольными напитками, артериальную гипертензию и некоторые другие сердечно-сосудистые заболевания, а также болезнь Альцгеймера), необходимо регулярно проходить офтальмологические обследования. А для самостоятельного контроля состояния зрения и раннего выявления заболевания можно использовать как раз сетку Амслера», – отметила доктор.

Сетка Амслера состоит из сорока двух контрастных горизонтальных и вертикальных линий, образующих сетку с ячейками размером 2х2 см, в центре которой находится четкая точка. Для диагностики нужно распечатать таблицу или воспользоваться экраном монитора, поместив сетку на расстоянии 25-30 см от лица на уровне глаз.

Далее нужно посмотреть на сетку, закрывая один глаз, а другим фокусируясь на точке, и оценить видимость сетки, наличие искажений, ровность линий и ячеек.

«Если таблица хорошо видна, можно приблизить ее к глазам на 10 см, не отрывая взгляд, и снова оценить результат. Затем тест повторяется для второго глаза. Рекомендуется проводить такую самодиагностику при хорошем самочувствии, когда человек выспался. Если пациент обычно пользуется очками или линзами, проходить тест нужно в них», – добавила врач.

Если часть линий сетки выглядят кривыми, а размер ячеек различается, это должно насторожить – такой результат может говорить о наличии изменений в сетчатке. В этом случае следует незамедлительно обратиться к офтальмологу, поскольку возрастная дегенерация макулы может быстро и необратимо прогрессировать.

Ранее диетолог назвал полезное для сердца масло.