На Алтае воспитательница детсада устроилась на подработку стриптизершей из-за нехватки денег и возмутила родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Рубцовске. Воспитательница детсада жаловалась начальству на нехватку зарплаты, а затем устроилась на подработку в сферу стриптиза и стала рассказывать об этом соцсетях. Отмечается, что после этого финансовое положение девушки стабилизировалось.

По информации tolknews.ru, мнения родителей детей, посещающих детсад, где работает педагог, разделились. Многие сочли поведение воспитательницы недопустимым — реакция с их стороны обострилась, когда на подработку в стриптиз-клуб следом за ней устроилась еще одна сотрудница организации.

Отмечается, что основания для увольнения девушки отсутствуют, однако заведующая детсадом добилась того, чтобы та закрыла аккаунты в соцсетях. Местные депутаты отправили запрос в комитет по образованию.

Ранее в Алтайском крае бывшие воспитатели детского сада подрались в баре.