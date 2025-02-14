На Кубани власти сорвали посвященный бойцам СВО благотворительный стриптиз

Глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков не допустил проведения благотворительного стриптиза, который устраивало заведение PANDA-BAR в честь бойцов специальной военной операции (СВО). Информацию о запрете мероприятия чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

Организаторы планировали направить все средства, полученные с вечеринки, на нужды СВО.

«Сбор средств подобным образом является неэтичным по отношению к тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции», — написал Фирстков.

В обращении к владельцам бара глава района напомнил, что 2025 год посвящен защитникам Отечества, а также в этот год отмечается 80-летие Победы.

В конце декабря главу филиала «Ставэлектросети» в Минеральных водах уволили после того, как в сети была опубликована видеозапись с корпоратива, на котором происходило стриптиз-шоу.

В середине ноября в Кузбассе женщина станцевала стриптиз прямо на капоте автомобиля. Выяснилось, что она пыталась соблазнить мужа. Она попросила прощения у случайных свидетелей ее танца. На девушку составили протокол о мелком хулиганстве, ей грозит штраф до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что на Алтае воспитательница детсада устроилась на подработку стриптизершей из-за нехватки денег.