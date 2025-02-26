Индийские врачи удалили «паразитарного» близнеца из тела подростка в ходе редкой операции

В Индии успешно провели операцию по удалению «паразитарного» близнеца у 17-летнего подростка, пишет «Би-би-си».

В столице Индии Дели врачи больницы провели уникальную операцию 17-летнему подростку, удалив ему паразитического близнеца, прикрепленного к брюшной полости. Это редкое медицинское явление, встречающееся менее чем у одного из 100 000 человек.

Паразитический близнец — это недоразвитый сиамский близнец, выживание которого полностью зависит от организма хозяина. У подростка был полностью сформированный дополнительный набор конечностей, таза и наружных половых органов, которые весили почти 15 кг. Эти конечности могли чувствовать боль, прикосновения и изменение температуры.

Операция, длившаяся два с половиной часа, была проведена под руководством доктора Ашури Кришны. Он отметил, что подобные случаи крайне редки — в мировой медицинской литературе описано всего 40-50 подобных операций, и все они проводились у детей.

«Мы полагались на свою интуицию, навыки и знания, так как медицинской литературы по таким случаям почти нет», — рассказал доктор.

Перед операцией врачи провели тщательное сканирование, чтобы определить степень связи между паразитическим близнецом и организмом подростка. Выяснилось, что близнец получал кровь через сосуд в груди, но не был связан с основными органами, такими как печень или почки. Также в брюшной полости пациента обнаружили большую кисту.

Операция прошла в два этапа: сначала удалили паразитического близнеца, затем извлекли кисту. Во время процедуры у подростка резко упало давление, так как 30-40% его крови перетекло к близнецу, но врачи быстро стабилизировали состояние пациента.

Через четыре дня после операции индийца выписали из больницы. По словам доктора Кришны, он чувствует себя хорошо и осложнений не возникло.

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