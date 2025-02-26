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На Украине баптиста отправили в тюрьму за отказ от службы в армии

«Страна.ua»: на Украине баптисту дали три года за отказ от службы в армии
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Shutterstock

В Тернопольской области на западе Украины суд принял решение отправить баптиста на три года в тюрьму за отказ от армейской службы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В феврале 2024 года мужчина отказался принимать повестку, в итоге на него составили акт, но в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) он не явился, говорится в публикации.

На судебном заседании мужчина рассказал, что с 2014 года состоит в поместной церкви христиан-баптистов, в связи с чем ему запрещено использовать оружие. По его словам, он был готов пройти альтернативную службу, но ему не предоставили такую возможность.

Суд решил, что баптист мог бы служить и без оружия — строить укрепления, перевозить грузы и вывозить раненых, поэтому приговорил его к минимальному сроку лишения свободы, добавило издание.

23 февраля «Страна.ua» сообщило, что в Киеве сотрудники территориальных центров комплектования задержали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря Андрея Бацулу. Предположительно, он находится в учебном центре Вооруженных сил Украины. Аналогичная ситуация произошла в Житомирской области, где был мобилизован местный священнослужитель. Его также направили в учебную часть.

Ранее в ВСУ пожаловались на ход мобилизации из-за переговоров по Украине.

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