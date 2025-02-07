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В Госдуме заявили, что НАТО использует экстремистские организации против России

Пискарев: НАТО использует экстремистские организации для гибридной войны
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Johanna Geron/Reuters

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала активную работу стран НАТО по использованию экстремистских и террористических организаций как средства гибридной войны против РФ. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

«Комиссия фиксирует активное использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны», - подчеркнул он.

Такую политику страны НАТО, отметил Пискарев, ведут в целях расшатывания внутриполитической обстановки в России и инициирования сценария «цветной революции».

На этом фоне, как напомнил глава комиссии, в России ужесточили уголовную ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность с использованием интернета. Кроме того, ужесточено вплоть до пожизненного лишения свободы наказание за терроризм и диверсии. Введена уголовная ответственность за оказание финансовой или иной помощи другому государству, деятельность которого направлена против безопасности России.

До этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике.

Ранее посол РФ раскрыл, когда НАТО начнет размещать военные силы в Финляндии.

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