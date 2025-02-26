Россиянам объяснили, как развивать полезные для карьеры связи

Нетворкинг представляет собой двусторонний процесс поиска работы, развития карьеры и расширения профессиональных горизонтов, поэтому при взаимодействии с людьми важно демонстрировать искреннее желание помочь без ожидания немедленного вознаграждения. Об этом РИАМО рассказала директор по маркетингу социальной сети для нетворкинга «Сетка» Татьяна Канонерова.

По ее словам, это позволит добиться лучшего результата в развитии полезных связей. Кроме того, она советует стараться узнать что-то новое о собеседниках.

«Чем большей информацией о людях вы будете обладать, тем проще вам будет предложить им что-то ценное, получить их расположение и укрепить репутацию полезного и надежного человека. Эта стратегия помогает не только наладить связи, но и лучше понять текущие тенденции в отрасли», — отметила Канонерова.

Эксперт также рекомендует поддерживать контакт с людьми, например, поздравлять их с праздниками, чтобы развивать долгосрочные отношения. Стоит также встречаться с ними в неформальной обстановке, а также в закрытых группах, клубах и на форумах по профессии.

Расширение собственной сети полезных связей помогает расти и развиваться в профессиональной сфере и упрощает решение многих рабочих вопросов. «Газета.Ru» до этого узнала у маркетолога-аналитика и психолога, как заводить взаимовыгодные знакомства, чтобы они приносили пользу карьере.

Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин избегает нетворкинга из-за неуверенности в своей компетенции.