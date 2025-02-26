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Лидер «Би-2» рассказал Вовану и Лексусу о финансовых проблемах группы

Вован и Лексус опубликовали второй пранк с лидером группы «Би-2»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Группе «Би-2» в текущий момент катастрофически не хватает средств на работу и съемку новых клипов. Об этом в беседе с пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус) рассказал лидер группы Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (Лева-Би 2).

Отмечается, что Вован и Лексус опубликовали второй пранк с Бортником. Пранкеры вели разговор от имени «спонсора из Цюриха», которого музыкант планировал уговорить проспонсировать съемки нового клипа. В роли мецената выступил загримированный пранкер Лексус.

«У нас все было хорошо до начала войны. Большая империя, то есть мы сами себя полностью окупали, у нас не было никаких посредников, сами делали все концерты. Потом, когда война грохнула, конечно, жить в России я уже… В общем, короче, мы оттуда уехали. Я все продал там. Ну, как все? Там квартиру свою продал. Я на эти деньги содержал группу сейчас 3 года», — рассказал иноагент.

Он отметил, что процесс записи звука удешевился достаточно серьезно и появилась возможность справляться своими силами. При этом, по его словам, съемки клипа остались достаточно затратными.

«Если говорить о деньгах, то это 100 000 ─ 150 000 долларов, такого плана», — подчеркнул Бортник.

Ранее сообщалось, что лидер «Би-2» рассказал пранкерам о том, что не верит в понятие «родина».

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне все равно. Я не верю в понятие «родина»», — поделился Лева Би-2.

Он также добавил, что не все участники группы поддержали его точку зрения на специальную военную операцию. Бортник выгнал одного из музыкантов после того, как тот «сломался» в миграционной тюрьме в Таиланде.

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