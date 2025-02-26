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В Ленобласти задержали дезертира с судимостями, подозреваемого в убийстве

78.ru: в Ленобласти задержали дезертира, подозреваемого в убийстве женщины
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Под Петербургом в Ломоносовском районе задержали 26-летнего дезертира Андрея Усачева, подозреваемого в убийстве женщины с синдромом Дауна. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным портала, оперативники задержали Усачева спустя двое суток, он не стал отрицать своей причастности к убийству женщины. При себе у Усачева обнаружили куртку и ювелирные украшения замученной жертвы.

Усачев сознался, что 24 февраля изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Она открыла ему дверь, так как знала его. В отношении Усачева возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

До этого портал 78.ru сообщал, что жителя Петербурга подозревали в надругательстве над соседкой с синдромом Дауна. Инцидент произошел в доме на 2-й Комсомольской улице, в Красносельском районе города.

Ранее в Кургане поймали мужчину, который попросил школьницу о помощи и изнасиловал ее.

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