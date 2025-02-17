На Сахалине осудили военнослужащего за оставление части

На Сахалине военнослужащий получил пять лет за оставление части

В Южно-Сахалинске на пять лет лишения свободы осудили бойца Вооруженных сил РФ за оставление части. Об этом говорится на сайте гарнизонного военного суда.

Суд установил, что 15 октября прошлого года мужчина покинул часть «с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации, желая праздно провести время‎» и уехал в город Холмск. 1 ноября его нашли военнослужащие военной комендатуры.

Мужчина получил пять лет колонии особого режима по статье ч. 3.1 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения»‎). Отягчающим обстоятельством при назначении наказания послужило то, что военный был дважды судим за совершение особо тяжких преступлений. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

До этого в Бурятии суд вынес приговор Александру Мусиенко, который уклонялся от службы. По данным следствия, 16 января 2024 года мужчина не явился на службу, а уехал в Амурскую область, где проводил время по своему усмотрению. 13 февраля Мусиенко все-таки вернулся в часть, но уже 20 февраля снова самовольно уехал и отсутствовал до 10 апреля. Третий раз он самовольно ушел из части 16 апреля и отдыхал до 30 мая. Суд приговорил Мусиенко к 6,5 года в колонии общего режима.

Ранее 12 военных уехали на такси из части под Новосибирском.