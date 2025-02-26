В Госдуме рассказали, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию

Депутат Тарбаев: туристы из Китая и Германии чаще всего приезжают в Россию

В Россию чаще всего приезжают туристы из Китая и Германии. Об этом в интервью kp.ru рассказал глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.

По его словам, в целом в 2024 году в страну прибыло на 135% больше туристов, чем в предыдущем. Согласно данным погранслужбы ФСБ, иностранные граждане за прошлый год совершили 1,57 млн туристических поездок. При этом в Россию прибыло около 850 тыс. китайцев и около 70 тыс. немцев.

«На третье место переместились ОАЭ, откуда приехали, по разным оценкам, 65-67 тыс. человек, что на 50% больше, чем годом ранее. Если добавить к ним путешественников из Саудовской Аравии, занявших шестое место по итогам года (оттуда прибыло более 55 тыс. туристов), то суммарно выходцы из этих двух арабских стран выйдут на второе место после китайцев», — уточнил Тарбаев.

Накануне президент России Владимир Путин назвал место, которое стоит посетить туристам в Москве первым делом. На встрече с председателем правления крытого парка развлечений «Остров мечты» Амираном Муцоевым российский лидер заявил, что сначала в столице надо увидеть Кремль, а уже потом все остальные достопримечательности.

Ранее сообщалось, что туристам придется платить больше за такси за границей.