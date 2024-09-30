В Китае панда напала на смотрительницу зоопарка на глазах у посетителей, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, смотрительница попыталась остановить панду, которая хотела пробраться в запретную зону, и случайно придавила ей лапу. Это привело к тому, что животное разозлилось и бросилось в погоню за обидчицей, сбив ее и кусая за руки.

В результате инцидента сотрудница зоопарка получила несколько ушибов и обратилась за медицинской помощью. Панда также была осмотрена специалистами, и никаких видимых повреждений у нее обнаружено не было.

После происшествия руководство зоопарка выпустило заявление, в котором подтвердило, что женщина и панда находятся в безопасности. Кроме того, будут приняты дополнительные меры предосторожности и проведено обучение персонала.

Ранее в китайском зоопарке перекрасили собак и выдали их за панд.