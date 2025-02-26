Россиян предупредили об опасности стиральных порошков

Стиральный порошок может вызвать зуд, высыпания и раздражение кожи, подобные аллергические реакции могут возникать из-за остатков агрессивных химикатов на ткани после стирки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

Помимо этого, они могут стать причиной заложенности носа и проблем с дыханием, предупредили эксперты. Неправильно подобранное средство может оказывать раздражающее действие на нервную систему и мешать погрузиться в глубокий сон.

«Исследования показывают, что многие бытовые чистящие средства содержат химикаты, влияющие на эндокринную систему, что может привести к усталости, нарушению цикла и проблемам с фертильностью», — отметили в сообщении.

Кроме того, порошок может делать одежду более жесткой, провоцировать ее выцветание и ускоренный износ.

Врач-педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина до этого рассказала «Газете.Ru», что при использовании стирального порошка в воздух поднимается мелкая пыль, которая может попадать в дыхательные пути, что повышает вероятность развития аллергических реакций. Вместо них она посоветовала использовать гели для стирки.

Ранее ученые создали безвредный порошок, поглощающий парниковый газ из воздуха.