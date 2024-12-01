Ученые создали безвредный порошок, поглощающий парниковый газ из воздуха

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали порошок, способный поглощать углекислый газ из воздуха и высвобождать его при относительно низкой температуре. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По словам авторов разработки, материал представляет собой кристаллический ковалентный органический каркас на основе олефина. Его сильные химические связи позволяют веществу поглощать углерод из атмосферы. Само вещество безвредно для окружающей среды и здоровья человека.

Команда протестировала новый порошок в лаборатории и обнаружила, что он может успешно впитывать и выделять углерод более 100 раз.

Кристаллы заполняются углеродом примерно за два часа, а затем их нужно нагреть, чтобы высвободить газ, прежде чем начать процесс снова. Для выделения углерода требуется температура около 50°C.

Это делает вещество более совершенным по сравнению с другими методами, требующими гораздо более высокой температуры для извлечения углекислоты.

По мнению ученых, разработка сможет решить одну из главных проблем технологий по прямому захвату углекислого газа из воздуха, связанную с высокой энергоемкостью процесса.

Ранее исследователи открыли ранее неизвестный механизм охлаждения Земли сернистыми выбросами мирового океана.