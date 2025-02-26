В московском метро безбилетник ударил пассажира, который не дал пройти через турникет

В московском метро юноша ударил пассажира, который не дал ему пройти «зайцем»

В московском метро правоохранители задержали нарушителя общественного порядка, который пытался пройти через турникеты без билета и устроил драку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции «Хорошевская» Большой Кольцевой линии. На кадрах видно, как молодой человек подходит вплотную к пассажиру, который прикладывает билет и готовится пройти через турникет. Мужчина сделал безбилетнику замечание и не дал пройти вместе с ним, за что юноша ударил его кулаком в лицо. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

«В течение нескольких часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене установили личность и задержали подозреваемого недалеко от его места жительства на Бирюлевской улице», — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 20-летний москвич.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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