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Пассажирка избила пенсионерку в метро Петербурга

В метро Петербурга неизвестная избила пенсионерку на эскалаторе
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В метро Санкт-Петербурга пассажирка избила пенсионерку из-за мешавшей ей сумки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на станции метро «Проспект Просвещения», 66-летняя пенсионерка везла с собой сумку на колесиках и стояла на ступеньках эскалатора. Пассажирка стала толкать и пинать пожилую женщину.

Пенсионерка упала и повредила спину. Из метро пострадавшую забрали медики скорой помощи, у нее диагностированы многочисленные ушибы спины и лица.

До этого сообщалось, что мужчина избил подростка на эскалаторе в петербургском метро. Инцидент произошел на станции метро «Старая деревня». 11-летнего мальчика. Она рассказала, что на эскалаторе неизвестный мужчина угрожал ее сыну и несколько раз ударил его по лицу, после чего скрылся. Школьнику потребовалась помощь медиков, у него диагностирована травма головы. Выяснилось, что между подростком и мужчиной произошел конфликт из-за того, что взрослому показалось, что школьник ответил ему в неуважительной манере.

Ранее дочь-студентка избила и искусала мать в Петербурге.

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