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Сиднейский зоопарк просит людей помочь с отловом самых опасных пауков ради противоядия

News: зоопарк в Австралии просит людей приносить ядовитых пауков для создания противоядия
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Australian Reptile Park/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австралийский зоопарк призывает людей приносить самого опасного паука в мире для создания противоядия, пишет News.

Австралийский парк рептилий в Сиднее обратился к общественности с необычной просьбой: помочь в отлове сиднейских воронковых пауков, считающихся одними из самых опасных в мире. Они необходимы для программы по производству противоядия, которая спасает жизни уже более 40 лет.

По словам сотрудников, текущий сезон был «очень медленным» в плане активности воронковых пауков, но в ближайшие месяцы, благодаря прогнозируемой высокой влажности и осадкам, их численность может резко увеличиться. Эмма Тени, смотритель зоопарка, подчеркнула, что помощь общественности сейчас важна как никогда.

«Мы наблюдаем меньше случаев поступления пауков, и у нас было меньше материала для нашей программы по производству противоядия», — сказала женщина.

В зоопарке содержится более 2000 пауков, но только самцы используются для добычи яда. Для создания одного флакона противоядия требуется от 50 до 200 пауков.

Эмма также напомнила людей о мерах предосторожности при отлове пауков.

«Используйте гладкую банку и ложку с длинной ручкой. Аккуратно подставьте банку перед пауком и направьте его внутрь с помощью ложки. Добавьте в банку немного влажной земли или ватную палочку и плотно закройте крышку», — посоветовала она.

Ранее тарантул прямо во время полета укусил пилота с аллергией на пауков.

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