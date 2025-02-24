Тарантул прямо во время полета укусил пилота с аллергией на пауков

Тарантул укусил пилота с аллергией на пауков прямо во время полета, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 21 февраля на борту самолета Airbus A320 испанской авиакомпании Iberia, выполнявшего рейс между Дюссельдорфом и Мадридом. Паук, предположительно, попал в самолет во время остановки в марокканском городе Касабланка в начале прошлой недели.
По прилете в столицу Испании самолет прошел дезинфекцию, что привело к трехчасовой задержке следующего рейса. Пассажирам объяснили ее причину, поэтому во время полета они постоянно проверяли свои места и проход, опасаясь, что на борту могли остаться и другие пауки.
Хотя пилот, как говорится в заявлении авиакомпании, серьезно не пострадал, он все же прошел курс лечения препаратом «Урбазон» и уже чувствует себя хорошо.
Ранее пассажирскому самолету пришлось экстренно сесть из-за разгерметизации унитаза.