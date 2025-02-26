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Опасность атаки украинских дронов объявлена в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Гусев объявил об опасности атаки БПЛА
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале предупредил местных жителей об опасности атаки украинских дронов в регионе. Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 12:26 по московскому времени. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или МЧС России.

До этого в сети появилось видео с последствиями атаки 83 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Кадры были сделаны в поселке Стрелка в Темрюкском районе. На ролике можно увидеть, как вокруг частного дома упали обломки беспилотника. В результате серьезно пострадал фасад постройки и выбиты стекла.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, этой ночью украинцы пытались атаковать гражданские объекты региона. По его словам, повреждения получили три дома, из мирных жителей никто не пострадал.

Ранее украинский дрон повредил газовую трубу и вызвал пожар под Новороссийском.

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