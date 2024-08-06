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Китаец пять месяцев прожил в горах и резко постарел

Oddity Central: соцсети удивила внешность 24-летнего китайца, постаревшего в горах

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xiangzaibaobao88/YouTube

В Китае 24-летний мужчина пять месяцев прожил в горах и резко постарел, пишет Oddity Central. Теперь его с трудом узнают даже знакомые.

Как рассказал сам китаец, он отправился жить в горы, чтобы справиться с депрессией, вызванной разрывом отношений. Когда мужчина услышал, что поход на Цинхай-Тибетское нагорье может «очистить разум», то собрал вещи, положил их в небольшую тележку и принял аскетический образ жизни.

Через пять месяцев мужчина вернулся домой, но изменился до неузнаваемости. Он полысел, на его лице появились морщины. В целом китаец выглядел так, словно прибавил десять лет. Сам бывший скиталец объяснил, что потеря волос — результат чрезмерного воздействия прямых солнечных лучей.

«Я показывал людям удостоверение личности и сказал, что родился после 2000 года, но некоторые все равно мне не поверили», — добавил китаец.

Ранее соцсети удивил 23-летний мужчина, похожий на 13-летнего подростка из-за редкого заболевания.

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