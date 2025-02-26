Жильцы многоквартирного дома в Челябинске пожаловались на запах ацетона

В Челябинске жильцы многоквартирного дома на улице Молодогвардейцев, 30 жалуются на запах ацетона. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Челяба».

«‎Запах настолько едкий, что у жильцов жжет глаза и горло, им приходится выбегать на улицу, чтобы отдышаться и проветрить квартиру», — говорится в сообщении.

По данным канала, жильцы дома писали обращение в прокуратуру, но в ведомстве ответили отказом в возбуждении дела об административном правонарушении.

До этого сообщалось, что жители Рязани жалуются на «отравленный воздух» и требуют от властей обратить внимание на давнюю проблему. Жители Рязани на протяжении многих лет мучаются от зловонных запахов на улицах, особенно по ночам и в выходные.

Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем. По словам активистов, региональные власти не проявляют заинтересованности в решении этой проблемы.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.