В Петербурге задержали руководство военного производства лекарств

Фонтанка: в Петербурге задержали руководство оборонного ФГУП по выпуску лекарств

В Санкт-Петербурге оперативники задержали заместителя руководителя, главбуха и генерального директора ФГУП «СКТБ «Технолог»», сообщает «Фонтанка».

По данным издания, задержанным вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Следствие считает, что сотрудники организации завышали цены на покупаемые товары и таким образом смогли вывести из оборота 16 млн рублей.

По словам журналистов, до этого у директора ФГУП Дмитрия Руденко прошли обыски. Его опросили и отпустили в статусе свидетеля.

ФГУП «СКТБ «Технолог»» находится в ведении министерства науки и высшего образования и входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основным направлением деятельности предприятия является производство лекарств.

26 февраля Кировский суд Астрахани признал вину экс-главы городской администрации Олега Полумордвинова в покушении на мошенничество. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере миллиона рублей. По версии следствия, Полумордвинов за деньги оказывал покровительство при выполнении муниципального заказа по ремонту дорог местного значения.

Ранее обвиненному в мошенничестве главе Федерации фигурного катания Москвы предрекли реальный срок.