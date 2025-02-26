Суд отправил экс-мэра Астрахани Полумордвинова в колонию

Экс-глава Астрахани получил 4,5 года колонии за покушение на мошенничество

Кировский суд Астрахани признал вину экс-главы городской администрации Олега Полумордвинова в покушении на мошенничество. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере миллиона рублей, передает ТАСС.

«Суд постановил назначить Полумордвинову наказание в виде четырех лет, шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей … с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявила судья.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде заключения под стражу останется без изменения. Адвокат экс-чиновника Александр Карабанов в зале суда заявил, что защита будет обжаловать приговор, так как считает, что Полумордвинов невиновен.

Полумордвинова задержали в августе 2024 года по подозрению в покушении на мошенничество. По версии следствия, он за деньги оказывал покровительство при выполнении муниципального заказа по ремонту дорог местного значения.

До этого глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений, за которые можно конфисковать имущество. В этот список он хочет включить такие статьи Уголовного кодекса, как мошенничество и растрата.

Также Бастрыкин предложил следователям накладывать неотложный арест имущества при расследовании дел о коррупционных преступлениях. На данный момент конфискация имущества предусмотрена за похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями и ряд других преступлений.

Ранее обвиненному в мошенничестве главе Федерации фигурного катания Москвы предрекли реальный срок.