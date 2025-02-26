Москвичам рассказали, во сколько им обойдется приготовление блинов на Масленицу

В 2025 году приготовление 20 блинов по классическому рецепту обойдется москвичам в 239 рублей, с начинкой из курицы — от 370 рублей. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер».

Если добавить в них творог, придется отдать 451 рубль, вишню — 571 рубль, ветчину и сыр — 669 рублей.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина отметила, что для приготовления более полезных блинов лучше использовать цельнозерновую муку и снизить количество добавляемого сахара. В качестве начинки она порекомендовала выбрать фрукты, ягоды, творог с изюмом, курицу, икру, слабосоленую рыбу, грибы, сыр и овощи.

«В сутки рекомендуется съедать не более двух-трех блинов среднего размера, каждый из которых около 20 см в диаметре», — уточнила врач.

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что блины могут негативно отразиться на здоровье, в том числе вызвать панкреатит и проблемы с поджелудочной железой, если есть их на Масленицу в большом количестве.

Ранее россияне ответили, на чем они обычно пекут блины.