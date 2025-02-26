Поможет завершить СВО: китайцы подарили бурятским шаманам трезубец Чингисхана

Шаманы Бурятии получили от хранителей китайского комплекса имени Чингисхана первый трезубец основателя Монгольской империи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что этот трезубец напоминает украинский герб и должен, по словам китайцев, помочь России скорее завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Символ «единения народа» передали в религиозный центр шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ. Поклониться ему съезжаются со всей Бурятии.

История Сагаан hулдэ ведется с 1206 года. В «Сокровенном сказании» говорится о великом хурале (собрании правителей. — «Газета.Ru»), где Тэмуджина (Чингисхана. — «Газета.Ru») объявили главой нации.

Уточняется, что всего артефактов Чингисхана три. Белое «hулдэ» — это сплав серебра в форме трезубца. Он увешан гривами девяти белых жеребцов и находится на территории РФ. Черное — золотой клинок с четырьмя гривами. Пестрое — жезл, обрамленный гривами и белых, и черных жеребцов.

До этого сотрудники Росгвардии обнаружили в зоне СВО в Донецкой народной республике старинные артефакты, представляющие собой каменные изваяния. Историческую ценность находки подтвердили специалисты краеведческого музея Мариуполя. Ориентировочно каменные изваяния датируются XI, XII веками нашей эры. Артефакты передали на временное хранение в музей.

Ранее представительница южных шаманов рассказала об обрядах по защите России.