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Росгвардия обнаружила половецкие изваяния в зоне СВО

Росгвардия нашла артефакты XII века в зоне СВО и передала их музею в Мариуполе

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники Росгвардии нашли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике старинные артефакты, представляющие собой каменные изваяния. Подробности сообщило РИА Новости.

По данным журналистов, после обнаружения артефактов, росгвардейцы обратились в краеведческий музей Мариуполя, специалисты которого подтвердили историческую ценность находки.

«Это половецкие каменные изваяния. Ориентировочная датировка — это XI, XII века нашей эры», — рассказала директор музея Раиса Божко.

В итоге артефакты решили передать музею. Отмечается, что храниться в нем они будут временно — их будут использовать для выставок и научного исследования.

Музей Мариуполя сильно пострадал в ходе боев и пожара в 2022 году. Кроме того, отступавшие из города украинские военные вывезли из культурного учреждения часть экспонатов. В феврале 2024 года началось активное восстановление здания музея.

Ранее сообщалось, что спецслужбы ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.

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