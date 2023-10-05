Представительница южных шаманов рассказала об обрядах по защите России

Верховный шаман Южного федерального округа (ЮФО), представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева во время визита верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола в Москву рассказала РИА Новости, что шаманы юга России постоянно проводят камлания для того, чтобы защитить от негативных воздействий приграничные города.

По ее словам, шаманы усиленно работают чтобы «закрыть от войны» приграничные города.

«По мере своих сил – а сил, поверьте, много у шаманов – мы проводим камлания, и на данный момент на 80% мы уверены, что такие города, как Сочи, Анапа, Ростов – там еще работают и другие шаманы – мы закрыли от посторонних вмешательств», – рассказала Муравьева.

Она уточнила, что они не наводят порчу и беды на Украину.

«У нас 178 шаманов работало, мы в круг вставали и закрывали наш регион, потому что мы очень близко находимся к границе», – рассказала верховный шаман ЮФО.

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