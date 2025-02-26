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Врач рассказал, кто рискует столкнуться с сердечной недостаточностью

Врач Кондрахин: людям с гипертонией грозит сердечная недостаточность
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Depositphotos

Пациенты с гипертонией и перенесенным инфарктом больше остальных рискуют столкнуться с развитием сердечной недостаточности. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, к недугу также могут привести ишемическая болезнь, нарушение ритма и миокардиты. Чтобы не допустить этого, врач призвал избегать стресса и чрезмерных нагрузок. Помимо этого, важно принимать назначенные врачом препараты и не забывать о физической активности. Так, например, можно больше гулять, плавать или ездить на велосипеде.

«Необходимо уменьшить количество холестерина в питании, снизить потребление жирных сортов мяса и большого количества сдобы, где находится сливочное масло. Кроме того, нужно уменьшить потребление сахара: его высокое содержание тоже рано или поздно приводит к заболеваниям сердца», — заключил Кондрахин.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай до этого рассказала «Газете.Ru», что сердечная недостаточность — опасное состояние, которое важно вовремя распознать, так как без лечения оно может привести к очень серьезным последствиям. Она объяснила, что при данной патологии насосная функция сердца ослабевает и оно не может перекачивать кровь с нормальной скоростью. В результате в разных частях тела скапливается жидкость, а органы получают недостаточное количество крови, чтобы удовлетворить свои потребности в кислороде и питательных веществах.

Ранее ученые выяснили, что мышцы ног могут «предупредить» о проблемах с сердцем.

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