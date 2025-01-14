Россиян предупредили о симптомах, говорящих о сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность — опасное состояние, которое важно вовремя распознать, так как без лечения оно может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до гибели. О признаках сердечной недостаточности «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай.

Она объяснила, что при данной патологии насосная функция сердца ослабевает и оно не может перекачивать кровь с нормальной скоростью. В результате в разных частях тела скапливается жидкость, а органы получают недостаточное количество крови, чтобы удовлетворить свои потребности в кислороде и питательных веществах.

«Когда сердечная недостаточность прогрессирует, это называется обострением сердечной недостаточности и приводит к ухудшению симптомов, которые могут проявиться внезапно или развиваться медленно. Очень важно распознать их на ранней стадии, потому что ранняя диагностика и правильное лечение значительно повышают шансы на выживание», — отметила Малай.

По ее словам, один из наиболее распространенных симптомов сердечной недостаточности — одышка (называемая «диспноэ»). Поэтому важно обратить внимание на дыхание.

«Когда левый желудочек сердца не может перекачивать кровь, она «застаивается» в легочных венах (сосудах, по которым кровь возвращается из легких в сердце после насыщения кислородом). Затем легкие отекают и накапливают жидкость, которая мешает им нормально функционировать и вызывает одышку. Поначалу она возникает только после физической нагрузки. Вы можете заметить, что внезапно просыпаетесь от нехватки воздуха, которая может сопровождаться ощущением удушья или утопления. Эти ощущения настолько сильны, что могут побудить вас сесть прямо или открыть окно, чтобы подышать свежим воздухом, и спать, подложив под спину подушки», — объяснила Малай.

Также она посоветовала обратить внимание на чувство усталости. В некоторых случаях сердечная недостаточность сопровождается не симптомами застоя крови, а низким сердечным выбросом, который может проявляться в виде чрезмерной усталости и физической слабости.

«Низкий сердечный выброс означает, что сердце не может перекачивать достаточно крови, чтобы удовлетворить потребности всех тканей вашего организма. В ответ на это ваш организм перенаправляет кровь от менее важных органов, в частности от мышц конечностей, к более важным органам, таким как сердце и мозг. Это приводит к слабости, утомляемости и постоянному чувству усталости, из-за чего становится трудно выполнять повседневные дела», — рассказала врач.

Еще одним признаком сердечной недостаточности, по словам врача, могут быть скопления избыточной жидкости в тканях организма. Они возникают из-за того, что сердце не может перекачивать кровь, в результате чего она застаивается в системных венах (по которым кровь поступает от всего тела к правой стороне сердца). Затем кровь просачивается в ткани и вызывает отеки. Они могут проявляться в виде отеков на ступнях, лодыжках и ногах (поначалу может казаться, что обувь начала жать). Также возможно вздутие живота (может казаться, что брюки стали тесными).

«Стоит также сказать и про набор веса. У большинства людей с сердечной недостаточностью вес постепенно увеличивается. Это не связано с накоплением жира, а происходит из-за скопления жидкости в организме, часто в брюшной полости. Если вес увеличивается более чем на один килограмм в течение дня или примерно на 1,5 килограмма за три дня, это признак прогрессирующей сердечной недостаточности (даже если кажется, что это не так уж много)», — добавила кардиолог.

Также, как рассказала специалист, стоит насторожиться, если пульс участился или стал нерегулярным.

«Вы можете испытывать учащенное сердцебиение (тахикардия) или нерегулярное сердцебиение (аритмия) в качестве симптомов сердечной недостаточности. Важно отметить, что и то, и другое может быть осложнением сердечной недостаточности, которое может привести к кардиомиопатии, сердечным приступам и инсультам», — предупредила Малай.

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