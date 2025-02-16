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Мышцы ног могут «предупредить» о проблемах с сердцем, выяснили ученые

Nature: кровоток в мышцах ног может быть маркером сердечной недостаточности
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megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института биомедицинской инженерии Университета Торонто выяснили, что анализ кровотока в мышцах ног может выявить сердечно-сосудистые заболевания гораздо раньше, чем традиционные обследования. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Благодаря прогрессу в медицинской визуализации становится возможным все быстрее обнаруживать проблемы, связанные с сердцем (такие как уплотнение или рубцевание сердечной ткани). Однако такой скрининг часто не помогает выявить более ранние симптомы патологий миокарда.

Предыдущие исследования показали, что проблемы с кровообращением в мышцах ног могут проявляться раньше, чем аналогичные изменения в сердце, что объясняет такие симптомы, как усталость и трудности при физических нагрузках.

«Наш новый метод диагностики помогает закрыть пробел в диагностике сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ), еще до того, как сердце будет необратимо повреждено», — объяснила Хай-Лин Маргарет Ченг, профессор Института биомедицинской инженерии и старший научный сотрудник проекта.

СНсФВ — это распространенное, но сложное заболевание, которое часто прогрессирует скрыто и не вызывает ярко выраженных симптомов до тех пор, пока не становится трудным для лечения. Ученые утверждают, что изменения сосудов в мышцах ног могут служить ранним признаком СНсФВ.

Для проверки этой гипотезы исследовательская группа использовала специализированный МРТ-метод, который отслеживает реакцию кровеносных сосудов на стресс. Они протестировали этот подход на доклинической модели СНсФВ, вызванной диабетом.

Оказалось, что изменения кровотока в ногах появляются за несколько месяцев до того, как становится заметным изменение работы сердца.

В будущем ученые планируют провести исследования с участием пациентов с факторами риска СНсФВ, чтобы подтвердить эффективность нового способа оценки здоровья сердца.

«Наша цель — не только обеспечить раннюю диагностику, но и открыть новые возможности для лечения сердечной недостаточности, которая становится все более распространенной», — добавила Ченг.

Ранее были названы заболевания, на которые указывают холодные ноги.

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