Москвичам пообещали скорое потепление до +10 градусов

Синоптик Шувалов: к 8 марта в Москве потеплеет до +10 градусов

Начиная с предстоящих выходных в столичный регион придет весенняя погода, начнет теплеть. Температура воздуха будет повышаться и достигнет пика к 8 марта, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В предстоящие дни солнечная погода сменится облачностью, пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -4 до -6 градусов, днем – слабоположительные значения.

С воскресенья температура воздуха начнет расти и превысит 0 градусов, к 8 марта может достичь +10 градусов. Но это еще не гарантирует наступление метеорологической весны, подчеркнул синоптик. По его прогнозу, во второй декаде марта холод могут вернуться.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого сообщила, что в выходные, 1 и 2 марта, в Москве ожидаются смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы. В начале весны, по ее словам, в столичном регионе будет преобладать слабоотрицательная ночная температура со средним нулевым значением, а днем температуры будут положительными.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны на Урале и в Сибири.