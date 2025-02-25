Москвичам спрогнозировали морось со снегопадом в выходные

В выходные, 1 и 2 марта, в Москве ожидаются смешанные осадки. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Официального прогноза на выходные еще нет. Но уже видно, что погода более облачная, будут осадки», — отметила специалист.

Она уточнила, что ночью в городе ожидается небольшой снег. Днем при этом пройдут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы. По ее словам, характер погоды изменится в начале весны.

В эти дни будет преобладать слабоотрицательная ночная температура со средним нулевым значением. Днем температуры будут положительными, заключила Позднякова.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин говорил, что в Москве и Московской области на этой неделе будет сухая и солнечная погода. В ближайшие дни потеплеет, воздух прогреется до плюсовых значений. В начале недели температура воздуха в столице в ночные часы составит -10...-12°C, в области от -9 до -14°C. При этом днем будет ярко светить солнце, ожидается -1...-3°C. А с середины недели, со среды, воздух в дневные часы прогреется до 0...+2°C, рассказал синоптик.

Ранее москвичам спрогнозировали потепление.