Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, сколько времени они проводят в интернете

«КП»: 32% опрошенных россиян проводят в интернете более шести часов в день
close
Shutterstock

Почти треть (32%) россиян ежедневно проводят в интернете более шести часов в день, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,7 тыс. человек.

17% из них уточнили, что могут тратить на это по шесть-девять часов в сутки, 15% — 10 и более часов. Некоторые сообщили, что этого требует их работа или учеба.

«Я-то немало времени в интернете провожу, а те, кто на удаленке, вообще в гаджетах проводят сутки напролет», — сказал участник опроса.

Еще 31% опрошенных признались, что проводят в интернете по три-шесть часов в день и стараются делать перерывы во время работы за компьютером. 30% ответили, что они сидят в гаджетах один-три часа в день. Оставшиеся 6% сообщили, что почти не пользуются интернетом, поэтому могут заходить в него даже не каждый день.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что чрезмерное использование гаджетов может привести к депрессии. Она добавила, что постоянно «залипая» в смартфоне, человек привыкает к нему настолько, что при его отсутствии испытывает сильный дискомфорт. Это говорит о возникновении эмоциональной зависимости от гаджета.

Ранее россияне рассказали, как оберегают свои аккаунты от интернет-мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами