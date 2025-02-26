Россияне ответили, сколько времени они проводят в интернете

«КП»: 32% опрошенных россиян проводят в интернете более шести часов в день

Почти треть (32%) россиян ежедневно проводят в интернете более шести часов в день, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,7 тыс. человек.

17% из них уточнили, что могут тратить на это по шесть-девять часов в сутки, 15% — 10 и более часов. Некоторые сообщили, что этого требует их работа или учеба.

«Я-то немало времени в интернете провожу, а те, кто на удаленке, вообще в гаджетах проводят сутки напролет», — сказал участник опроса.

Еще 31% опрошенных признались, что проводят в интернете по три-шесть часов в день и стараются делать перерывы во время работы за компьютером. 30% ответили, что они сидят в гаджетах один-три часа в день. Оставшиеся 6% сообщили, что почти не пользуются интернетом, поэтому могут заходить в него даже не каждый день.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что чрезмерное использование гаджетов может привести к депрессии. Она добавила, что постоянно «залипая» в смартфоне, человек привыкает к нему настолько, что при его отсутствии испытывает сильный дискомфорт. Это говорит о возникновении эмоциональной зависимости от гаджета.

Ранее россияне рассказали, как оберегают свои аккаунты от интернет-мошенников.