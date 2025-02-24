Стали известны подробности с отравлением годовалой петербурженки наркотиком на прогулке

В Санкт-Петербурге врачи клиники Педиатрического университета поделились подробностями инцидента с отравлением полуторагодовалой девочки во время прогулки неизвестным веществом. Сейчас за жизнь ребенка борются анестезиологи-реаниматологи медицинского учреждения, сообщили в пресс-службе клиники.

Инцидент произошел 22 февраля в одном из дворов по проспекту Маршала Блюхера. Со слов матери ребенка, ее дочь нашла во время прогулки пакет с неизвестным веществом. Женщина отметила, что забрала сверток и выкинула его, но через некоторое время заметила изменения в поведении дочери.

«По возвращении домой у ребенка появились симптомы отравления: неустойчивая походка, «плавающий» взгляд, снижение частоты дыхания. Мама девочки вызвала скорую помощь и под руководством диспетчера до приезда бригады проводила дочери непрямой массаж сердца и искусственное дыхание», — рассказали в клинике.

На скорой девочку доставили в клинику Педиатрического университета, где ей диагностировали отравление крайней степени тяжести неустановленным веществом.

«Течение отравления синтетическими наркотическими веществами трудно прогнозируемо, потому что профиль их токсичности нестабилен. Мы не знаем, на каком этапе мама обратила внимание, что у ребенка есть этот пакетик, и какая часть вещества попала в организм. Говорить о выздоровлении пока что рано», — прокомментировала случай заведующая приемным отделением клиники Ксана Штернлихт.

Ранее в Петербурге 12-летний мальчик потерял сознание на уроке из-за наркотика.