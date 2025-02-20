Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вассерман объяснил, почему США продолжат поддерживать Украину

Депутат Вассерман: США не прекратят поддержку Украины и будут давить на Россию
close
Александр Натрускин/РИА Новости

Соединенные Штаты ищут новые способы давления на Россию, но не собираются полностью отказываться от поддержки Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с News.ru.

Он считает, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского и Украины обусловлены успехами ВС РФ на поле боя. Такое развитие событий означает, что сохранить действующую в республике власть вряд ли получится. В то же время депутат заметил, что страна нужна Западу, чтобы оказывать давление на Россию.

Вассерман заявил, что Вашингтон намерен давить на Китай, однако пока Россия «обеспечивает силовое прикрытие» КНР, у США ничего толком не получается. Поэтому ищутся новые рычаги для воздействия на Россию, указал парламентарий. Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Украины только в случае, если это бремя возьмет на себя Европа, полагает он.

«Киевские террористы настолько убедительно доказали свою способность расхищать любые средства, что, вероятнее всего, будут искать каких-то других деятелей, способных оказывать такую помощь. Боюсь, что искать будут долго», — подытожил он.

До этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что в США начали получать объективную информацию о ситуации на Украине. По словам президента, когда американский лидер начал получать объективную информацию, он изменил свой подход к ситуации.

Ранее СМИ порассуждали о возможном саммите России, США и Китая в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами