Депутат Вассерман: США не прекратят поддержку Украины и будут давить на Россию

Соединенные Штаты ищут новые способы давления на Россию, но не собираются полностью отказываться от поддержки Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с News.ru.

Он считает, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского и Украины обусловлены успехами ВС РФ на поле боя. Такое развитие событий означает, что сохранить действующую в республике власть вряд ли получится. В то же время депутат заметил, что страна нужна Западу, чтобы оказывать давление на Россию.

Вассерман заявил, что Вашингтон намерен давить на Китай, однако пока Россия «обеспечивает силовое прикрытие» КНР, у США ничего толком не получается. Поэтому ищутся новые рычаги для воздействия на Россию, указал парламентарий. Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Украины только в случае, если это бремя возьмет на себя Европа, полагает он.

«Киевские террористы настолько убедительно доказали свою способность расхищать любые средства, что, вероятнее всего, будут искать каких-то других деятелей, способных оказывать такую помощь. Боюсь, что искать будут долго», — подытожил он.

До этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что в США начали получать объективную информацию о ситуации на Украине. По словам президента, когда американский лидер начал получать объективную информацию, он изменил свой подход к ситуации.

Ранее СМИ порассуждали о возможном саммите России, США и Китая в Москве.