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В литовской тюрьме пожизненно заключенные взбунтовались из-за еды

В литовской тюрьме пожизненно заключенные устроили бунт из-за еды

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Shutterstock

В Мариямпольской тюрьме в Литве заключенные, приговоренные к пожизненным срокам, устроили акцию протеста: они требуют продукты питания, которые им не полагаются. Об этом сообщает издание Delfi.Lt.

По информации СМИ, в акции участвуют около 20 заключенных: они беспрерывно кричат, стучат в двери и окна. Большинство объявило голодовку. Часть преступников нанесла себе повреждения и им потребовалась помощь медиков.

Поводом для беспорядков стал запрет отпускать пожизненно заключенным некоторые продукты из тюремного магазина, в частности яйца, макароны и муку.

В Литовской службе тюрем прокомментировали ситуацию, подтвердив факт беспорядков и заверив, что в тюрьме усилены меры безопасности и все находится под контролем. Также в службе подчеркнули, что заключенные требуют то, что им не положено.

Ранее в Эквадоре сообщили, что перевели работу всех тюрем на усиленный режим.

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