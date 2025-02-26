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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

EMSC: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
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Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмическое событие было зарегистрировано в 01:55 по мск в 121 км к югу от столицы провинции Северный Сулавеси Манадо. Население этого города составляет 451 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого была зафиксирована волна землетрясений на греческом острове Аморгос.

С 26 января по 14 февраля сейсмологи Афинского университета зарегистрировали более 19 200 подземных толчков в районе Кикладского архипелага, где находится Аморгос. Несмотря на то, что разрушений и жертв нет, остров вместе с тремя соседними территориями находится в режиме чрезвычайного положения до 11 марта.

Ранее в Анкаре произошло землетрясение магнитудой.

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