В ряде регионов Чили отключили свет

Массовое отключение света произошло в столице и ряде регионов Чили

Массовое отключение электроэнергии наблюдается в нескольких регионах Чили, в том числе в столице страны. Об этом сообщает ТАСС.

В управлении по чрезвычайным ситуациям Чили подчеркнули, что отключение энергоснабжения затронуло территорию между регионами Арика и Паринакота и Лос-Лагос.

В ведомстве добавили, что также была нарушена работа метро в Сантьяго.

В заявлении отмечается, что компании-поставщики электричества расследуют причины сбоя, а также работают над восстановлением.

2 февраля сообщалось, что обезьяна вызвала масштабное отключение электричества по всей Шри-Ланке. Животное залезло на электрическую подстанцию в пригороде Коломбо и задело трансформатор электросети, что вызвало перебои.

«Обезьяна вступила в контакт с трансформатором нашей сети, что вызвало дисбаланс в системе», — сказал министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди.

В ряде районов подачу электричества вернули в течение трех часов, при этом полное восстановление электроснабжения может занять еще некоторое время.

Ранее в Карелии кот спровоцировал замыкание и оставил без света 2 тысячи человек.