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На Шри-Ланке обезьяна вывела из строя подачу энергоснабжения

Обезьяна вызвала масштабное отключение электричества на всей Шри-Ланке
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Depositphotos

Обезьяна вызвала масштабное отключение электричества по всей Шри-Ланке. Об этом пишет The Economic Times.

По данным издания, животное залезло на электрическую подстанцию в пригороде Коломбо и задело трансформатор электросети, что вызвало перебои.

«Обезьяна вступила в контакт с трансформатором нашей сети, что вызвало дисбаланс в системе», — сказал министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди.

В ряде районов подачу электричества вернули в течение трех часов, при этом полное восстановление электроснабжения может занять еще некоторое время.

В начале февраля сообщалось, что в Карачаево-Черкесии поведение котов стало причиной пожара в квартире. Инцидент произошел в Черкесске. По предварительной информации, питомцы опрокинули кулер, вода из него залила удлинитель, после чего произошло возгорание. Из квартиры эвакуировали двух женщин и пять котов.

Ранее в Карелии кот спровоцировал замыкание и оставил без света 2 тысячи человек.

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